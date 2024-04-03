Лука Дончич побил рекорд Далласа, который держался около 30 лет

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич обошёл Джорджа Макклауда по количеству трёхочковых бросков за один сезон в истории франшизы. В настоящий момент в активе словенца 262 точных броска из-за дуги. У Макклауда в сезоне-1995/1996 их было 257.

Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Маверикс" на выезде встречались с "Голден Стэйт Уорриорз". Игра закончилась победой "воинов" со счётом 104:100.

Дончич провёл на паркете почти 40 минут и за это время набрал 30 очков, в том числе сделал пять трёхочковых бросков, а также совершил 12 подборов и отдал 11 результативных передач.