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Лука Дончич побил рекорд Далласа, который держался около 30 лет
+1 достижение в копилку игрока
Фото: Sportsnet
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич обошёл Джорджа Макклауда по количеству трёхочковых бросков за один сезон в истории франшизы. В настоящий момент в активе словенца 262 точных броска из-за дуги. У Макклауда в сезоне-1995/1996 их было 257.
Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Маверикс" на выезде встречались с "Голден Стэйт Уорриорз". Игра закончилась победой "воинов" со счётом 104:100.
Дончич провёл на паркете почти 40 минут и за это время набрал 30 очков, в том числе сделал пять трёхочковых бросков, а также совершил 12 подборов и отдал 11 результативных передач.
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