Леброн Джеймс назвал самый неудачный финал НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вспомнил финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года, когда его команда, "Майами Хит", встречалась с "Даллас Маверикс". По итогам шести игр победа досталась игрокам "Маверикс" (4-2).

"Я играл дерьмово. Помню, как сказал сам себе, что это было неприемлемо. Был ли финал 2011 года самым неудачным в моей карьере? О да, конечно. Самый неудачный", — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

В шести матчах финальной серии с "Далласом" Джеймс в среднем набирал 17,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.