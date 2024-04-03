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Леброн Джеймс назвал самый неудачный финал НБА

Баскетбол
Обновлено

Он состоялся в 2011 году

Леброн Джеймс назвал самый неудачный финал НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вспомнил финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года, когда его команда, "Майами Хит", встречалась с "Даллас Маверикс". По итогам шести игр победа досталась игрокам "Маверикс" (4-2).

"Я играл дерьмово. Помню, как сказал сам себе, что это было неприемлемо. Был ли финал 2011 года самым неудачным в моей карьере? О да, конечно. Самый неудачный", — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

В шести матчах финальной серии с "Далласом" Джеймс в среднем набирал 17,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.

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