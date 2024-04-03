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Никола Йокич вошёл в топ-3 самых результативных игроков Денвера
Он обошел Кармело Энтони
Фото: Fox Trending
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич превзошёл Кармело Энтони и занял третье место в списке самых результативных игроков в истории "Наггетс".
В настоящий момент в активе Йокича 13 978 очков, у Энтони их 13 970. Выше серба только Дэн Иссл (16 589) и Алекс Инглиш (21 645).
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич в среднем за матч набирает 26,4 очка, совершает 12,3 подбора и отдаёт девять результативных передач.
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