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Никола Йокич вошёл в топ-3 самых результативных игроков Денвера

Баскетбол

Он обошел Кармело Энтони

Никола Йокич вошёл в топ-3 самых результативных игроков Денвера

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич превзошёл Кармело Энтони и занял третье место в списке самых результативных игроков в истории "Наггетс".

В настоящий момент в активе Йокича 13 978 очков, у Энтони их 13 970. Выше серба только Дэн Иссл (16 589) и Алекс Инглиш (21 645).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич в среднем за матч набирает 26,4 очка, совершает 12,3 подбора и отдаёт девять результативных передач.

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Никола Йокич
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