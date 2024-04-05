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Гилберт Аренас: Йокич, возможно, худший MVP в истории лиги

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Баскетболист высказался о вручении награды

Гилберт Аренас: Йокич, возможно, худший MVP в истории лиги

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас раскритиковал решение экспертов выдать награду MVP центровому "Денвер Наггетс" Николе Йокичу.

"Будет ли получение Йокичем третьего MVP в карьере незаслуженным? Так, ну смотрите. У Майкла Джордана, по правде говоря, должно быть семь таких наград, у Шакила точно должно было быть больше MVP, у Коби вообще всего одна статуэтка. А вот Йокич, возможно, худший MVP в истории лиги.

В 2021 году его команда завершила регулярку на пятом месте во всей лиге. Чего исторического было в том сезоне Йокича, за который он получил MVP? Не было никакой истории. Но все повелись на то, что центровой оформляет трипл-даблы, давайте дадим статуэтку ему. А в 2022 году его команда вообще была 10-й среди всех команд по балансу побед и поражений. Чего в этот раз было исторического?" — заявил Аренас на шоу Nightcap.

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