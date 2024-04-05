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Назван MVP марта в Суперлиге
Им стал игрок Черкасских Мавп
Фото: ФБУ
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в марте. На награду претендовали 10 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований — ФБУ.
Наибольшее количество голосов фанов собрал центровой Политехники-Галичины Ярослав Карпюк.
Капитаны отдали предпочтение игроку Черкасских Мавп Андрею Агафонову.
Третий фактор, который учитывается при определении лучшего игрока месяца — выбор организаторов соревнований — Федерации баскетбола Украины. И здесь также преимущество было на стороне Агафонова.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШЕГО ИГРОКА МАРТА:
Андрей Агафонов - 11 баллов
Элайджа Джойнер - 6 баллов
Ярослав Карпюк - 5 баллов
Владимир Конев - 3 балла
Павел Буренко - 2 балла
MVP марта признан центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов, который в 5 матчах месяца в среднем набирал 20.8 очка, 8.3 подбора, 3.0 передачи, а его рейтинг составлял 23.8 балла.
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