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Назван MVP марта в Суперлиге

Баскетбол

Им стал игрок Черкасских Мавп

Назван MVP марта в Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в марте. На награду претендовали 10 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований — ФБУ.

Наибольшее количество голосов фанов собрал центровой Политехники-Галичины Ярослав Карпюк.

Капитаны отдали предпочтение игроку Черкасских Мавп Андрею Агафонову.

Третий фактор, который учитывается при определении лучшего игрока месяца — выбор организаторов соревнований — Федерации баскетбола Украины. И здесь также преимущество было на стороне Агафонова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШЕГО ИГРОКА МАРТА:

Андрей Агафонов - 11 баллов

Элайджа Джойнер - 6 баллов

Ярослав Карпюк - 5 баллов

Владимир Конев - 3 балла

Павел Буренко - 2 балла

MVP марта признан центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов, который в 5 матчах месяца в среднем набирал 20.8 очка, 8.3 подбора, 3.0 передачи, а его рейтинг составлял 23.8 балла.

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Андрей Агафонов
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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