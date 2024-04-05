Назван MVP марта в Суперлиге

Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в марте. На награду претендовали 10 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований — ФБУ.

Наибольшее количество голосов фанов собрал центровой Политехники-Галичины Ярослав Карпюк.

Капитаны отдали предпочтение игроку Черкасских Мавп Андрею Агафонову.

Третий фактор, который учитывается при определении лучшего игрока месяца — выбор организаторов соревнований — Федерации баскетбола Украины. И здесь также преимущество было на стороне Агафонова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШЕГО ИГРОКА МАРТА:

Андрей Агафонов - 11 баллов

Элайджа Джойнер - 6 баллов

Ярослав Карпюк - 5 баллов

Владимир Конев - 3 балла

Павел Буренко - 2 балла

MVP марта признан центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов, который в 5 матчах месяца в среднем набирал 20.8 очка, 8.3 подбора, 3.0 передачи, а его рейтинг составлял 23.8 балла.