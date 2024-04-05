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Бронни Джеймс: Я принял решение стать участником драфта НБА
Сын лидера Лейкерс может продолжить карьеру в НБА
Старший сын Леброна Джеймса Бронни прокомментировал новость о своём участии в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2024.
"У меня был год, полный взлётов и падений, но всё это способствовало моему росту как мужчины, студента и спортсмена. Я принял решение стать участником драфта НБА, сохранив при этом право на обучение в колледже, а также на участие в трансферном портале NCАA. Спасибо Университету Южной Калифорнии за потрясающий первый учебный год. Также хочу поблагодарить свою семью, друзей, врачей, тренеров и болельщиков за поддержку", — написал Бронни в своих социальных сетях.
Напомним, на данный момент Бронни Джеймс является игроком команды Университета Южной Калифорнии.
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