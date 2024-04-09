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Леброн Джеймс может запросить особенный пункт в новом контракте

Баскетбол

Баскетболист может воспользоваться опцией выхода из контракта

Леброн Джеймс может запросить особенный пункт в новом контракте

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эксерт ESPN Брайан Уиндхорст поделился своими ожиданиями от планов форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса в ближайшее межсезонье.

"Я думаю, что Леброн в любом случае воспользуется опцией выхода из контракта. Почему он это сделает? Потому что это единственный способ запросить опцию "ноу-трэйд". Он захочет потребовать это, даже если подпишет контракт всего на один год.

Если он продлит свой нынешний контракт, то не сможет запросить эту опцию. Я думаю, по многим причинам Джеймс захочет получить её, а "Лейкерс" дадут ему это", — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.

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