Йокич вышел на второе место в истории НБА по передачам среди центровых

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), "Денвер Наггетс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз".

Во время игры центровой и лидер "Денвера" Никола Йокич обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Уилта Чемберлена (4643) по количеству результативных передач среди центровых в истории лиги. Отметим, что на первом месте находится Карим Абдул-Джаббар — 5660.

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, делая 12,4 подбора и девять результативных передач