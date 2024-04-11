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Йокич вышел на второе место в истории НБА по передачам среди центровых
Он обошел по этому показателю Уилта Чемберлена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), "Денвер Наггетс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз".
Во время игры центровой и лидер "Денвера" Никола Йокич обошёл члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона НБА Уилта Чемберлена (4643) по количеству результативных передач среди центровых в истории лиги. Отметим, что на первом месте находится Карим Абдул-Джаббар — 5660.
В нынешнем сезоне 29-летний Йокич принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, делая 12,4 подбора и девять результативных передач
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