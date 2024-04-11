  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дрэймонд Грин пророчит Бронни Джеймсу большое будущее
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дрэймонд Грин пророчит Бронни Джеймсу большое будущее

Баскетбол

По его мнению молодой талант обладает необходимыми навыками для того, чтобы выступать в НБА

Дрэймонд Грин пророчит Бронни Джеймсу большое будущее

Фото: CBS Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин высказался о том, добьётся ли успеха Бронни Джеймс в НБА.

Напомним, сын Леброна Джеймса заявился на драфт 2024 года.

"Бронни Джеймс со стопроцентной вероятностью добьётся успеха в НБА. Во-первых, он знает, как надо правильно работать. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на прогресс Бронни с каждым годом во время старшей школы. Вы увидите парня, который умеет работать, потому что заметите его прогресс в качестве игры и атлетичности.

В самом худшем случае — он игрок, который умеет защищаться на уровне НБА и может попасть дальний бросок. То есть он уже может стать "3&D" игроком. Уже хорошо, таких очень много по всей лиге. Он умеет давить на оппонентов, может стать приличным запасным разыгрывающим", — заявил Грин на собственном подкасте.

По теме
yellow-arrow
Йокич вышел на второе место в истории НБА по передачам среди центровых
yellow-arrow
Определилась одна из пар первого раунда плей-офф Западной конференции НБА
yellow-arrow
Лейкерс и Голден Стэйт потеряли шансы на повышение в зону плей-офф
Дрэймонд Грин Дреймонд Грин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости