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Дрэймонд Грин пророчит Бронни Джеймсу большое будущее
По его мнению молодой талант обладает необходимыми навыками для того, чтобы выступать в НБА
Фото: CBS Sports
Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин высказался о том, добьётся ли успеха Бронни Джеймс в НБА.
Напомним, сын Леброна Джеймса заявился на драфт 2024 года.
"Бронни Джеймс со стопроцентной вероятностью добьётся успеха в НБА. Во-первых, он знает, как надо правильно работать. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на прогресс Бронни с каждым годом во время старшей школы. Вы увидите парня, который умеет работать, потому что заметите его прогресс в качестве игры и атлетичности.
В самом худшем случае — он игрок, который умеет защищаться на уровне НБА и может попасть дальний бросок. То есть он уже может стать "3&D" игроком. Уже хорошо, таких очень много по всей лиге. Он умеет давить на оппонентов, может стать приличным запасным разыгрывающим", — заявил Грин на собственном подкасте.
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