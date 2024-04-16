Индиана Пэйсерс установила рекорд НБА ХХІ века по количеству очков за сезон

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Индиана Пэйсерс" установила клубный рекорд и рекорд лиги XXI века по количеству очков, набранных в рамках регулярных чемпионатов. В нынешнем сезоне на счету "Индианы" 10 110 очков.

При этом "Пэйсерс" в настоящий момент занимают четвёртое место в истории лиги по результативности. Больше было только у "Филадельфии Сиксерс" (10 143 очка в сезоне-1966/1967) и дважды у "Дервер Наггетс" (10 147 очков в сезоне-1983/1984 и 10 371 очко в сезоне-1981/1982).

Напомним, "Индиана" заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений.