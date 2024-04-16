  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Индиана Пэйсерс установила рекорд НБА ХХІ века по количеству очков за сезон
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индиана Пэйсерс установила рекорд НБА ХХІ века по количеству очков за сезон

Баскетбол

Всего на счету команды 47 побед

Индиана Пэйсерс установила рекорд НБА ХХІ века по количеству очков за сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Индиана Пэйсерс" установила клубный рекорд и рекорд лиги XXI века по количеству очков, набранных в рамках регулярных чемпионатов. В нынешнем сезоне на счету "Индианы" 10 110 очков.

При этом "Пэйсерс" в настоящий момент занимают четвёртое место в истории лиги по результативности. Больше было только у "Филадельфии Сиксерс" (10 143 очка в сезоне-1966/1967) и дважды у "Дервер Наггетс" (10 147 очков в сезоне-1983/1984 и 10 371 очко в сезоне-1981/1982).

Напомним, "Индиана" заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений.

По теме
yellow-arrow
Назван лучший тренер года в НБА
yellow-arrow
Названы претенденты на пост главного тренера Шарлотт Хорнетс
yellow-arrow
Энтони Дэвис установил личный рекорд в матче с Нью-Орлеаном
Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости