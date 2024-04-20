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НБА. Плей-ин. Майами побеждает Чикаго, Сакраменто уступает Нью-Орлеану
Результаты поединков плей-ин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Майами" – "Чикаго"
112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)
"Новый Орлеан" - "Сакраменто"
105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)
Игрок "Сакраменто", украинец Алексей Лень, провел на площадке 4 минуты 20 секунд и не отметился результативными действиями.
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