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НБА. Плей-ин. Майами побеждает Чикаго, Сакраменто уступает Нью-Орлеану

Баскетбол
Обновлено

Результаты поединков плей-ин

НБА. Плей-ин. Майами побеждает Чикаго, Сакраменто уступает Нью-Орлеану

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 апреля состоялись матчи плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Майами" – "Чикаго"

112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)

"Новый Орлеан" - "Сакраменто"

105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)

Игрок "Сакраменто", украинец Алексей Лень, провел на площадке 4 минуты 20 секунд и не отметился результативными действиями.

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