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НБА. Плей-офф. Нью-Йорк побеждает Филадельфию, Лейкерс уступают Денверу
Результаты матчей плей-офф
В ночь с 20 на 21 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Филадельфия"
111 – 104 (25-34; 33-12; 21-36; 32-22)
Счет в серии: 1-0
"Денвер" – "Лейкерс"
114 – 103 (25-33; 32-27; 32-18; 25-25)
Счет в серии: 1-0
"Кливленд" – "Орландо"
97 – 83 (33-26; 20-15; 20-17; 24-25)
Счет в серии: 1-0
"Миннесота" – "Финикс"
120 – 95 (27-28; 34-23; 31-21; 28-23)
Счет в серии: 1-0
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