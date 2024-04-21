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НБА. Плей-офф. Нью-Йорк побеждает Филадельфию, Лейкерс уступают Денверу

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Нью-Йорк побеждает Филадельфию, Лейкерс уступают Денверу

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Филадельфия"

111 – 104 (25-34; 33-12; 21-36; 32-22)

Счет в серии: 1-0

"Денвер" – "Лейкерс"

114 – 103 (25-33; 32-27; 32-18; 25-25)

Счет в серии: 1-0

"Кливленд" – "Орландо"

97 – 83 (33-26; 20-15; 20-17; 24-25)

Счет в серии: 1-0

"Миннесота" – "Финикс"

120 – 95 (27-28; 34-23; 31-21; 28-23)

Счет в серии: 1-0

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