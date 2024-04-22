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Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана
Баскетболист провел результативный матч
Фото: nba.com
В рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Милуоки Бакс" принимал "Индиану Пэйсерс".
Разыгрывающий и один из лидеров "Милуоки" Дэмьен Лиллард за первую половину набрал 35 очков, сделал три подбора и две результативные передачи. Лиллард также реализовал 11 бросков из 19 попыток, где 6 из 10 — трёхочковые.
Таким образом, 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории после члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать как минимум 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги.
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