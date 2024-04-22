Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана

В рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Милуоки Бакс" принимал "Индиану Пэйсерс".

Разыгрывающий и один из лидеров "Милуоки" Дэмьен Лиллард за первую половину набрал 35 очков, сделал три подбора и две результативные передачи. Лиллард также реализовал 11 бросков из 19 попыток, где 6 из 10 — трёхочковые.

Таким образом, 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории после члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать как минимум 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги.