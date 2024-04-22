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Кайри Ирвинг установил рекорд в матче плей-офф НБА

Баскетбол

Баскетболист провел результативный матч

Кайри Ирвинг установил рекорд в матче плей-офф НБА

Фото: CNBC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории, который в матче плей-офф НБА за одну четверть набрал 20+ очков, реализовав все броски с игры.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс" хозяева одержали победу со счёчтом 109:97. Вторая встреча серии состоится 24 апреля.

Наилучшую результативность продемонстрировал Лука Дончич, записавший на свой счёт 33 очка, 13 подборов и шесть передач. В составе гостей также отметился Кайри Ирвинг — 31 очко, шесть подборов, шесть передач.

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Кайри Ирвинг
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