Кайри Ирвинг установил рекорд в матче плей-офф НБА

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории, который в матче плей-офф НБА за одну четверть набрал 20+ очков, реализовав все броски с игры.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс" хозяева одержали победу со счёчтом 109:97. Вторая встреча серии состоится 24 апреля.

Наилучшую результативность продемонстрировал Лука Дончич, записавший на свой счёт 33 очка, 13 подборов и шесть передач. В составе гостей также отметился Кайри Ирвинг — 31 очко, шесть подборов, шесть передач.