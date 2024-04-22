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Расселл Уэстбрук обошёл Стефена Карри по количеству ассистов в матчах плей-офф НБА

Баскетбол

Теперь он располагается на 21-м месте среди всех игроков в истории

Расселл Уэстбрук обошёл Стефена Карри по количеству ассистов в матчах плей-офф НБА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Petersen

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук сыграл в матче серии 1/4 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Даллас Маверикс", в котором его команда одержала победу со счётом 109:97.

Баскетболист провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 13 очков (5 из 8 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), сделав четыре подбора, столько же результативных передач и два перехвата.

Таким образом 35-летний баскетболист обошёл разыгрывающего "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри (912) по количеству ассистов в матчах плей-офф НБА. Теперь Уэстбрук по этому показателю занимает 21-е место среди всех игроков в истории. На 20-й позиции идёт Морис Чикс — 922 передачи.

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Расселл Уэстбрук
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