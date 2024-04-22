Джеймс Харден стал седьмым игроком в истории НБА, который выходил 15 раз подряд в плей-офф

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден стал седьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто выходил в плей-офф 15 раз подряд.

Примечательно, что Харден ни разу за всю карьеру не пропускал плей-офф.

Список игроков, выходивших в плей-офф 15 раз подряд:

Карл Мэлоун — 19

Джон Стоктон — 19

Тони Паркер — 17

Скотти Пиппен — 16

Роберт Хорри — 16

Клайд Дрекслер — 15

Джеймс Харден — 15

Напомним, сегодня завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс". Счёт встречи — 109:97 в пользу хозяев. Вторая встреча серии состоится 24 апреля.