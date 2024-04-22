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Джеймс Харден стал седьмым игроком в истории НБА, который выходил 15 раз подряд в плей-офф
Он ни разу за всю карьеру не пропускал плей-офф
Фото: nbamaniacs.com
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден стал седьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто выходил в плей-офф 15 раз подряд.
Примечательно, что Харден ни разу за всю карьеру не пропускал плей-офф.
Список игроков, выходивших в плей-офф 15 раз подряд:
Карл Мэлоун — 19
Джон Стоктон — 19
Тони Паркер — 17
Скотти Пиппен — 16
Роберт Хорри — 16
Клайд Дрекслер — 15
Джеймс Харден — 15
Напомним, сегодня завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс". Счёт встречи — 109:97 в пользу хозяев. Вторая встреча серии состоится 24 апреля.
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