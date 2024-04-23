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НБА. Плей-офф. Денвер и Нью-Йорк во второй раз переиграли Лейкерс и Филадельфию соответственно
Пока что без интриги
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля состоялись три матча плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/24. Вашему вниманию их результаты:
"Денвер" - "Лос-Анджелес Лейкерс"
101 - 99 (24-28; 20-31; 25-20; 32-20)
Счет в серии: 2-0
Во втором поединке между командами борьба была до самого конца игры, где все решил бросок с сиреной Джамала Мюррея из "Наггетс".
"Нью-Йорк" - "Филадельфия"
104 - 101 (18-25; 31-28; 30-21; 25-27)
Счет в серии: 2-0
"Севенти Сиксерс" были близки к тому, чтобы перевести игру, но Джоэл Эмбиид не попал из-за пределов трёхочковой зоны.
"Кливленд" - "Орландо"
96 - 86 (30-18; 28-26; 22-21; 16-21)
Счет в серии: 2-0
"Кавальерс" обеспечили себе комфортное преимущество в 14 очков после первой половины игры, которое позволило команде одержать вторую победу в серии.
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