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НБА. Плей-офф. Даллас и Индиана сравняли счет в своих сериях

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Будет интереснее наблюдать за их парами

НБА. Плей-офф. Даллас и Индиана сравняли счет в своих сериях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 23 на 24 апреля состоялись три матча плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/24. Вашему вниманию их результаты:

"Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас"

93 - 96 (19-23; 22-22; 25-20; 27-31)

Счет в серии: 1-1

Во втором поединке между командами борьба была до самого конца поединка, но баззер Пола Джорджа не спас команду от поражения на домашнем паркете.

"Милуоки" - "Индиана"

108 - 125 (26-30; 29-30; 28-32; 25-33)

Счет в серии: 1-1

"Пейсерс" были сильнее соперника в каждой четверти. Игроки стартовой пятерки "Индианы" получили для команды в целом 102 очка.

"Миннесота" - "Финикс"

105 - 93 (24-21; 26-30; 28-20; 27-22)

Счет в серии: 2-0

"Тимбервулвз" позволили сопернику взять верх лишь во второй четверти, а Кевин Дюрант добыл в этом матче 18 очков.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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