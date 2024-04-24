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НБА. Плей-офф. Даллас и Индиана сравняли счет в своих сериях
Будет интереснее наблюдать за их парами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 апреля состоялись три матча плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/24. Вашему вниманию их результаты:
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас"
93 - 96 (19-23; 22-22; 25-20; 27-31)
Счет в серии: 1-1
Во втором поединке между командами борьба была до самого конца поединка, но баззер Пола Джорджа не спас команду от поражения на домашнем паркете.
"Милуоки" - "Индиана"
108 - 125 (26-30; 29-30; 28-32; 25-33)
Счет в серии: 1-1
"Пейсерс" были сильнее соперника в каждой четверти. Игроки стартовой пятерки "Индианы" получили для команды в целом 102 очка.
"Миннесота" - "Финикс"
105 - 93 (24-21; 26-30; 28-20; 27-22)
Счет в серии: 2-0
"Тимбервулвз" позволили сопернику взять верх лишь во второй четверти, а Кевин Дюрант добыл в этом матче 18 очков.
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