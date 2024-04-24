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Джеймс Харден обошел Майкла Джордана по количеству ассистов в плей-офф
Теперь он занимает 12-е место
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден обошёл легендарного Майкла Джордана по количеству ассистов в плей-офф НБА и вышел по этому показателю на 12-е место в истории.
Напомним, сегодня состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс". Гости одержали победу со счётом 96:93 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:97, 93:96).
Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич ("Даллас"), на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач.
Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля и завершился победой "Клипперс" со счётом 109:97.
Add them up ????— LA Clippers (@LAClippers) April 24, 2024
James Harden has passed Michael Jordan for sole possession of 12th place on @NBA's all-time playoff assists list. pic.twitter.com/F8QDHQF4is
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