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Джеймс Харден обошел Майкла Джордана по количеству ассистов в плей-офф

Баскетбол
Обновлено

Теперь он занимает 12-е место

Джеймс Харден обошел Майкла Джордана по количеству ассистов в плей-офф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден обошёл легендарного Майкла Джордана по количеству ассистов в плей-офф НБА и вышел по этому показателю на 12-е место в истории.

Напомним, сегодня состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Даллас Маверикс". Гости одержали победу со счётом 96:93 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:97, 93:96).

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич ("Даллас"), на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля и завершился победой "Клипперс" со счётом 109:97.

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