БК Панатинаикос: Мы не хотим верить, что война в Израиле и Украине может повлиять на профессиональный баскетбол

Во вторник, 24 апреля "Панатинаикос" выпустил с комментарием по поводу результата матча с "Маккаби Тель-Авив" в первой игре плей-офф Евролиги. Напомним, что матч завершился со счетом 91:87 в пользу израильской команды.

Главный тренер Эргин Атаман раскритиковал арбитров, заявив, что некоторые решения были бессмысленными.

"Мы играли не очень хорошо, но два фола на трехочковых бросках. Это просто смешно. Я не понимаю. Это несправедливо для баскетбола — давать шесть очков каждый раз в такой позиции".

Полное заявление Панатинаикоса:

"К сожалению, в очередной раз, достигнув самой критической точки сезона в Евролиге и приложив огромные усилия, как Панатинаикос, чтобы вернуться на высшие ступени, мы стали свидетелями „грубой операции“, взятой из памяти о „массовых убийствах“, от которых мы страдали во время эры Хорди Бертомеу.

Мы не хотим верить, что трагические события, которые происходят по всему миру и огорчают нас всех (в России, Украине, Палестине и Израиле), могут повлиять на профессиональный баскетбол.

Однако, к сожалению, вчерашние вопиющие ошибки не позволяют нам думать по-другому.

Сфера спорта никогда не должна использоваться для заживления ран и ситуаций, через которые проходят люди. Баскетбол всегда должен оставаться в стороне от всего этого.

Панатинаикос не только в этом году, но и исторически доказал, насколько сильно он любит баскетбол и действует с мыслью о развитии этого вида спорта.

Он также доказал, что когда он играет с потом своих спортсменов, с эмоциями своих миллионов болельщиков, с деньгами, которые он инвестирует, и с огромными усилиями, которые он прилагает, он встает, бьет по столу и борется до конца так, чтобы это было оправдано, несмотря на последствия.

Панатинаикос имеет 116-летнюю историю, возможно, более долгую, чем некоторые государства. Наконец, проявите должное уважение и прекратите недооценивать продукт." - говорится в заявлении клуба.