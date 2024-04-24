Днепр - чемпион Украины по баскетболу

Днепр одержал уверенную победу во втором матче финальной серии Суперлиги, где одолел на выезде БК Ровно со счетом 71:50.

Первая половина получилась не очень результативной, и в итоге Днепр имел 7 очков преимущества. После большого перерыва гости внесли коррективы в игру и полностью контролировали темп игры.

В итоге гости достигли преимущества в 21 балл и одержали победу в матче. Благодаря этой победе Днепр во второй раз в истории стал чемпионом Украины.

Самыми результативными у Днепра стали Роман Бондарчук и Владимир Конев, которые набрали по 15 очков, 10 очков и 13 подборов в активе у Максима Закурдаева. У Ровно 14 очков со скамейки запасных набрал Артем Водолазский, который реализовал 3 из 6 трехочковых.

Суперлига. Чемпионская серия, матч №2

Ровно-ОШВСМ - Днепр 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)