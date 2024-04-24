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Днепр - чемпион Украины по баскетболу
Команда разгромила Ровно
Фото: ФБУ
Днепр одержал уверенную победу во втором матче финальной серии Суперлиги, где одолел на выезде БК Ровно со счетом 71:50.
Первая половина получилась не очень результативной, и в итоге Днепр имел 7 очков преимущества. После большого перерыва гости внесли коррективы в игру и полностью контролировали темп игры.
В итоге гости достигли преимущества в 21 балл и одержали победу в матче. Благодаря этой победе Днепр во второй раз в истории стал чемпионом Украины.
Самыми результативными у Днепра стали Роман Бондарчук и Владимир Конев, которые набрали по 15 очков, 10 очков и 13 подборов в активе у Максима Закурдаева. У Ровно 14 очков со скамейки запасных набрал Артем Водолазский, который реализовал 3 из 6 трехочковых.
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