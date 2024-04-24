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Станислав Тимофеенко признан MVP сезона в Суперлиге
Форвард признан самым ценным игроком сезона
Фото: ФБУ
Форвард Днепра Станислав Тимофеенко признан самым ценным игроком сезона 2023/24 в Суперлиге. Награду капитан днепровцев получил после завершения второго матча финальной серии против БК Ровно, который Днепр выиграл со счетом 71:50.
В этом сезоне капитан Днепра в 36 матчах в среднем за 25 минут на площадке набирал 14.3 очка, 7.3 подбора и 2.5 передачи (РЭ 17.9), реализовав 62.6% двухочковых бросков.
Тимофеенко дважды Станислав признавался MVP недели и дважды получал награду лучшему игроку месяца.
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