Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плей-офф НБА. Лейкерс потерпел третье поражение в серии с Денвером, Филадельфия сократила отставание от Нью-Йорка
Результаты матчей плей-офф НБА
Сегодня, 26 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля
"Орландо Мэджик" — "Кливленд Кавальерс" — 121:83.
"Филадельфия Сиксерс" — "Нью-Йорк Никс" — 125:114.
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Денвер Наггетс" — 105:112.
"Лос-Анджелес Лейкерс" потерпел третье поражение в матче с "Денвер Наггетс" со счётом 112:105. Следующий матч команд состоится 28 апреля.
В параллельном матче "Филадельфия Сиксерс" принимала "Нью-Йорк Никс" - 125:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу "Нью-Йорка".
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового "Филадельфии" Джоэла Эмбиида. На его счету 50 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.
Также стоит упомянуть разыгрывающего "Нью-Йорка" Джейлена Брансона. Он набрал 39 очков, совершил два подбора и отдал 13 передач.
Популярное сейчас
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- Гвардиола: То, что произошло с Ливерпулем, может произойти с любым
- Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО