Плей-офф НБА. Лейкерс потерпел третье поражение в серии с Денвером, Филадельфия сократила отставание от Нью-Йорка

Сегодня, 26 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля

"Орландо Мэджик" — "Кливленд Кавальерс" — 121:83.

"Филадельфия Сиксерс" — "Нью-Йорк Никс" — 125:114.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Денвер Наггетс" — 105:112.

"Лос-Анджелес Лейкерс" потерпел третье поражение в матче с "Денвер Наггетс" со счётом 112:105. Следующий матч команд состоится 28 апреля.

В параллельном матче "Филадельфия Сиксерс" принимала "Нью-Йорк Никс" - 125:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу "Нью-Йорка".

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового "Филадельфии" Джоэла Эмбиида. На его счету 50 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего "Нью-Йорка" Джейлена Брансона. Он набрал 39 очков, совершил два подбора и отдал 13 передач.