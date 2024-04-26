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Назван обладатель награды Лучший игрок в клатче сезона-2023/2024 НБА

Баскетбол

Им стал игрок Голден Стэйт Уорриорз

Назван обладатель награды Лучший игрок в клатче сезона-2023/2024 НБА

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри признан "Лучшим игроком в клатче" сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По итогам голосования Карри набрал 298 очков. Второе место занял Демар Дерозан из "Чикаго Буллз". По итогам голосования он набрал 272 очка. Замкнул тройку игрок "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер, который по итогам голосования набрал 160 очков.

В минувшем сезоне "Голден Стэйт" провёл 74 матча в регулярном чемпионате, в котором в среднем набирал 26,4 очка за игру и делал в среднем 4,5 подбора.

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Стефен Карри
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