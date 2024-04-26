Эмбиид стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

26 апреля центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид набрал 50 очков, совершив лишь 19 бросковых попыток. Таким образом, баскетболист стал первым в истории плей-офф НБА игроком, которому удавалось набрать не менее 50 очков с 20 или менее попытками.

Выступление Эмбиида помогло "Филадельфии" выиграть первый матч в серии с "Нью-Йорк Никс" со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 — всё ещё в пользу "Никс".

Лучшим в "Нью-Йорке" стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.