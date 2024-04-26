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Эмбиид стал автором уникального достижения в плей-офф НБА
Баскетболист провел результативный матч
фото - inquirer.com
26 апреля центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид набрал 50 очков, совершив лишь 19 бросковых попыток. Таким образом, баскетболист стал первым в истории плей-офф НБА игроком, которому удавалось набрать не менее 50 очков с 20 или менее попытками.
Выступление Эмбиида помогло "Филадельфии" выиграть первый матч в серии с "Нью-Йорк Никс" со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 — всё ещё в пользу "Никс".
Лучшим в "Нью-Йорке" стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.
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