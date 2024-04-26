ФИБА продлила отстранение России и Беларуси от всех турниров

26 апреля на заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) было принято решение продлить отстранение национальных федераций России и Беларуси до декабря 2024 года.

ФИБА отстранила сборные от всех турниров в мае 2022 года.

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Напомним, что Международная федерация также рекомендовала ФИБА Европа отстранить все российские сборные и клубы.