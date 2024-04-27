Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Плей-офф. Индиана в овертайме побеждает Милуоки, Финикс в третий раз проигрывает Миннесоте
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Милуоки"
121:118 после OT (39:22, 28:33, 23:28, 21:28, 10:7)
Счет в серии: 2-1
"Даллас" - "Клипперс"
101:90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)
Счет в серии: 2-1
"Финикс" – "Миннесота"
109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)
Счет в серии: 0-3
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Днепр-1 – Динамо был остановлен из-за воздушной тревоги. В 13:56 игра возобновилась
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего
- Днепр - чемпион Украины по баскетболу
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн