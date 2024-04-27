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НБА. Плей-офф. Индиана в овертайме побеждает Милуоки, Финикс в третий раз проигрывает Миннесоте

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Индиана в овертайме побеждает Милуоки, Финикс в третий раз проигрывает Миннесоте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 апреля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Милуоки"

121:118 после OT (39:22, 28:33, 23:28, 21:28, 10:7)

Счет в серии: 2-1

"Даллас" - "Клипперс"

101:90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)

Счет в серии: 2-1

"Финикс" – "Миннесота"

109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)

Счет в серии: 0-3

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