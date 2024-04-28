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НБА. Плей-офф. Орландо побеждает Кливленд, Майами проигрывает Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Орландо побеждает Кливленд, Майами проигрывает Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Кливленд"

112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19)

Счет в серии: 2-2

"Новый Орлеан" – "Оклахома"

85:106 (19:23, 27:37, 23:25, 16:21)

Счет в серии: 0-3

"Майами" – "Бостон"

84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17)

Счет в серии: 1-2

"Лейкерс" - "Денвер"

119:108 (28:23, 33:25, 30:32, 28:28)

Счет в серии: 1-3

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