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НБА. Плей-офф. Орландо побеждает Кливленд, Майами проигрывает Бостону
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Кливленд"
112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19)
Счет в серии: 2-2
"Новый Орлеан" – "Оклахома"
85:106 (19:23, 27:37, 23:25, 16:21)
Счет в серии: 0-3
"Майами" – "Бостон"
84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17)
Счет в серии: 1-2
"Лейкерс" - "Денвер"
119:108 (28:23, 33:25, 30:32, 28:28)
Счет в серии: 1-3
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