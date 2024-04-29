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Миннесота вышла в следующий раунд плей-офф НБА, трипл-дабл Дончича не помог Далласу обыграть Клипперс

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф НБА

Миннесота вышла в следующий раунд плей-офф НБА, трипл-дабл Дончича не помог Далласу обыграть Клипперс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 29 апреля

"Филадельфия Сиксерс" — "Нью-Йорк Никс" — 92:97.

"Даллас Маверикс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 111:116.

"Индиана Пэйсерс" — "Милуоки Бакс" — 126:113.

"Финикс Санз" — "Миннесота Тимбервулвз" — 116:122.

Самым результативными баскетболистами игрового дня стали разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон, который оформил 47 очков, сделал четыре подбора и 10 передач, и защитник "Финикс Санз" Девин Букер, на счету которого 49 очков, пять подборов и шесть передач.

Отметим также выступление защитника "Маверикс" Луки Дончича, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 10 подборов, 10 передач.

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