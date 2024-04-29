Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван лучший тренер года сезона-2023/2024 в НБА
Специалист набрал 473 балла
Главный тренер "Оклахома-Сити Тандер" Марк Дэйгнолт стал обладателем награды "Тренер года" сезона-2023/2024 НБА, пишет инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях.
Дэйгнолт набрал 473 балла в голосовании. Его ближайшим преследователем является тренер "Орландо Мэджик" Джамал Мозли, записавший на свой счёт 158 очков. Третье место в голосовании занял наставник "Миннесоты Тимбервулвз" Крис Финч (105).
Марк привёл "Тандер" к первому месту в Западной конференции. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал самой молодой командой, кому удавалось подобное достижение.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни Михаил Фоменко
- Милан обеспечил место в Лиге Чемпионов, Болонья в Еврокубках впервые за 22 года
- Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля
- Миннесота вышла в следующий раунд плей-офф НБА, трипл-дабл Дончича не помог Далласу обыграть Клипперс
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО