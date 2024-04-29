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Назван лучший тренер года сезона-2023/2024 в НБА

Баскетбол

Специалист набрал 473 балла

Назван лучший тренер года сезона-2023/2024 в НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Оклахома-Сити Тандер" Марк Дэйгнолт стал обладателем награды "Тренер года" сезона-2023/2024 НБА, пишет инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях.

Дэйгнолт набрал 473 балла в голосовании. Его ближайшим преследователем является тренер "Орландо Мэджик" Джамал Мозли, записавший на свой счёт 158 очков. Третье место в голосовании занял наставник "Миннесоты Тимбервулвз" Крис Финч (105).

Марк привёл "Тандер" к первому месту в Западной конференции. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал самой молодой командой, кому удавалось подобное достижение.

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