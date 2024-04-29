Джеймс Харден стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

Защитник и лидер "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 30+ очков в матчах плей-офф, когда выступал за пять разных команд.

Помимо "Клипперс", с момента прихода в лигу Харден представлял такие клубы, как "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс" и "Филадельфия Сиксерс".

Напомним, в недавнем матче первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" Харден набрал 33 очка, а также совершил шесть подборов и отдал семь результативных передач. Игра закончилась со счётом 116:111 в пользу "Лос-Анджелеса".