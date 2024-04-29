  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс Харден стал автором уникального достижения в плей-офф НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Харден стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

Баскетбол

Баскетболист проводит результативные матчи в плей-офф

Джеймс Харден стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

Фото: nbamaniacs.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник и лидер "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 30+ очков в матчах плей-офф, когда выступал за пять разных команд.

Помимо "Клипперс", с момента прихода в лигу Харден представлял такие клубы, как "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс" и "Филадельфия Сиксерс".

Напомним, в недавнем матче первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" Харден набрал 33 очка, а также совершил шесть подборов и отдал семь результативных передач. Игра закончилась со счётом 116:111 в пользу "Лос-Анджелеса".

По теме
yellow-arrow
Назван лучший тренер года сезона-2023/2024 в НБА
yellow-arrow
Миннесота вышла в следующий раунд плей-офф НБА, трипл-дабл Дончича не помог Далласу обыграть Клипперс
yellow-arrow
НБА. Плей-офф. Орландо побеждает Кливленд, Майами проигрывает Бостону
Джеймс Харден
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости