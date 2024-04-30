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Плей-офф НБА. Лейкерс покидает плей-офф, Оклахома выбила Нью-Орлеан

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф

Плей-офф НБА. Лейкерс покидает плей-офф, Оклахома выбила Нью-Орлеан

фото - sports.yahoo.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день, в рамках которого состоялось три матча.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА

"Майами Хит" — "Бостон Селтикс" — 88:102.

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 89:97.

"Денвер Наггетс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 108:106.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить разыгрывающего "Бостона" Деррика Уайта. На его счету 38 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

В параллельной встрече состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Хозяева одержали победу со счётом 108:106.

Таким образом "Денвер" вышел в следующий этап, обыграв соперника 4-1 в серии.

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