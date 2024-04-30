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Леброн Джеймс может стать свободным агентом

Баскетбол

Впервые с 2018 года

Леброн Джеймс может стать свободным агентом

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный обозреватель Брайан Уиндхорст высказал своё представление о планах форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса на ближайшее межсезонье.

"Я думаю, Леброн нацелен на то, чтобы воспользоваться опцией в контракте и стать свободным агентом впервые с 2018 года. Таким образом, он окажет давление на руководителей "Лейкерс". Он делает это по трём причинам. Во-первых, он хочет увидеть, что будет делать "Лос-Анджелес" в период драфта.

У них есть три пика на обмен. Помните, что они не сделали особых изменений во время дедлайна. Джеймс не забыл про это. Ему нравится иметь рычаг давления на них. Во-вторых, Бронни, скорее всего, будет участвовать в ближайшем драфте.

У "Лейкерс" может быть два пика, и Леброн заинтересован в том, чтобы играть со своим сыном. В-третьих, если он станет свободным агентом, у него будет возможность получить более выгодный контракт, в котором также может быть опция "ноу-трейд", — заявил Уиндхорст в эфире шоу Get Up.

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