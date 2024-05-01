Леброн Джеймс высказался о своем будущем в НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз высказался о своём будущем в спорте. По словам Леброна, в настоящий момент он не может сказать чего-то конкретного по этому поводу.

"Увидел много сообщений по поводу моего будущего. Я сказал это вчера вечером и повторю ещё раз. Пока я не знаю, так как думаю только о том, чтобы провести время со своей семьёй и друзьями! Когда я поговорю с семьёй, с советником, а также с моим представителем, вы, ребята, обо всём узнаете. С любовью, Король", — написал Джеймс.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА "Лос-Анджелес" закончил борьбу.