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Леброн Джеймс высказался о своем будущем в НБА
Пока баскетболист в раздумиях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз высказался о своём будущем в спорте. По словам Леброна, в настоящий момент он не может сказать чего-то конкретного по этому поводу.
"Увидел много сообщений по поводу моего будущего. Я сказал это вчера вечером и повторю ещё раз. Пока я не знаю, так как думаю только о том, чтобы провести время со своей семьёй и друзьями! Когда я поговорю с семьёй, с советником, а также с моим представителем, вы, ребята, обо всём узнаете. С любовью, Король", — написал Джеймс.
Напомним, в нынешнем сезоне НБА "Лос-Анджелес" закончил борьбу.
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