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НБА. Бостон Михайлюка вышел в следующи раунд плей-офф, Даллас уверенно обыграл Клипперс
Результаты матчей плей-офф
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Сегодня, 2 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА
"Бостон Селтикс" — "Майами Хит" — 118:84.
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Даллас Маверикс" — 123:93.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего "Далласа" Луки Дончича. На его счету 35 очков, семь подборов и 10 передач.
Также стоит упомянуть разыгрывающего "Бостона" Деррика Уайта. Он набрал 25 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке 9:41 минуты, за которые отметился одним подбором и одним перехватом.
Благодаря этой победе "Бостон" вышел в следующи раунд плей-офф НБА.
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