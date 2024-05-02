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НБА. Бостон Михайлюка вышел в следующи раунд плей-офф, Даллас уверенно обыграл Клипперс

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф

НБА. Бостон Михайлюка вышел в следующи раунд плей-офф, Даллас уверенно обыграл Клипперс

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Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА

"Бостон Селтикс" — "Майами Хит" — 118:84.

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Даллас Маверикс" — 123:93.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего "Далласа" Луки Дончича. На его счету 35 очков, семь подборов и 10 передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего "Бостона" Деррика Уайта. Он набрал 25 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке 9:41 минуты, за которые отметился одним подбором и одним перехватом.

Благодаря этой победе "Бостон" вышел в следующи раунд плей-офф НБА.

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