Лука Дончич повторил достижение Коби Брайанта в плей-офф НБА

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич набрал 35 очков в пятом матче серии с "Лос-Анджелес Клипперс". Таким образом, словенец стал пятым игроком в истории НБА, кому удавалось провести 20 игр плей-офф с 30 или более очками в возрасте 25 лет или младше.

До Луки это удавалось Леброну Джеймсу (35), Кевину Дюранту (33), Коби Брайанту (32) и Джейсону Тейтуму (24).

Выступление Дончича помогло "Далласу" обыграть "Клипперс со счётом 123:93.