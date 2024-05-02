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Лука Дончич повторил достижение Коби Брайанта в плей-офф НБА

Баскетбол

Лидером же по этому показателю является Леброн Джеймс

Лука Дончич повторил достижение Коби Брайанта в плей-офф НБА

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич набрал 35 очков в пятом матче серии с "Лос-Анджелес Клипперс". Таким образом, словенец стал пятым игроком в истории НБА, кому удавалось провести 20 игр плей-офф с 30 или более очками в возрасте 25 лет или младше.

До Луки это удавалось Леброну Джеймсу (35), Кевину Дюранту (33), Коби Брайанту (32) и Джейсону Тейтуму (24).

Выступление Дончича помогло "Далласу" обыграть "Клипперс со счётом 123:93.

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