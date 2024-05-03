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Лейкерс в ближайшее время может объявить об увольнении Дарвина Хэма

Баскетбол

В клубе ожидается смена тренера

Лейкерс в ближайшее время может объявить об увольнении Дарвина Хэма

Фото: NBC Los Angeles

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в своих социальных сетях сообщил, что Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Согласно информации источника, генеральный менеджер "Лейкерс" Роб Пелинка проинформировал Дарвина об этом в телефонном разговоре.

Напомним, Дарвин Хэм занимал пост главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" с 3 июня 2022 года. Под руководством Хэма "Лейкерс" одеражли 90 побед и потерпели 74 поражения.

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