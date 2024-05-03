Лейкерс в ближайшее время может объявить об увольнении Дарвина Хэма

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в своих социальных сетях сообщил, что Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Согласно информации источника, генеральный менеджер "Лейкерс" Роб Пелинка проинформировал Дарвина об этом в телефонном разговоре.

Напомним, Дарвин Хэм занимал пост главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" с 3 июня 2022 года. Под руководством Хэма "Лейкерс" одеражли 90 побед и потерпели 74 поражения.