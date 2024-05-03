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Украинский баскетболист продолжит карьеру в одной из лучших команд NCAA
Защитник сменит команду
Фото: Твіттер
Украинский защитник Максим Шульга сменит команду в NCAA и присоединится к составу одной из топовых программ лиги — Вилановы Уайлдкетс. Об этом пишут американские инсайдеры.
Первые три года в США Шульга отыграл за Юту Стейт, а в прошлом году играл за Вирджинию Рэмс, в составе которой набирал 14.0 очка, 4.6 подбора и 3.6 передачи.
Максим выступал за молодежные сборные Украины и является кандидатом в состав национальной команды.
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