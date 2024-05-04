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НБА. Плей-офф. Даллас выигрывает серию у Клипперс, Орландо сравнивает счет с Кливленд
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" - "Кливленд"
103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)
Счет в серии – 3-3
"Даллас" - "Клипперс"
114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)
Счет в серии – 4-2
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