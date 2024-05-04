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НБА. Плей-офф. Даллас выигрывает серию у Клипперс, Орландо сравнивает счет с Кливленд

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Даллас выигрывает серию у Клипперс, Орландо сравнивает счет с Кливленд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" - "Кливленд"

103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)

Счет в серии – 3-3

"Даллас" - "Клипперс"

114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)

Счет в серии – 4-2

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