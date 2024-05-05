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НБА. Плей-офф. Миннесота выигрывает первый матч в серии против Денвера
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Денвер" – "Миннесота"
99 – 106 (25-23; 19-17; 27-33; 28-33)
Счет в серии: 0-1
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