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НБА. Плей-офф. Миннесота выигрывает первый матч в серии против Денвера

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Миннесота выигрывает первый матч в серии против Денвера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Денвер" – "Миннесота"

99 – 106 (25-23; 19-17; 27-33; 28-33)

Счет в серии: 0-1

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