Кливленд стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НБА

На стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Орландо Мэджик".

НБА — плей-офф. 1/8 финала. 7-й матч

Кливленд Кавальерс — Орландо Мэджик 106:94

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 39 очков, девять подборов и пять передач. В составе "Орландо" наилучшую результативность продемонстрировал Паоло Банкеро — 38 очков, 16 подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу "Кавальерс". Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с "Бостон Селтикс".