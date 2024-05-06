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Кливленд стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НБА

Баскетбол

Команда переиграла Орландо

Кливленд стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Орландо Мэджик".

НБА — плей-офф. 1/8 финала. 7-й матч

Кливленд Кавальерс — Орландо Мэджик 106:94

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 39 очков, девять подборов и пять передач. В составе "Орландо" наилучшую результативность продемонстрировал Паоло Банкеро — 38 очков, 16 подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу "Кавальерс". Подопечные Джей Би Бикерстаффа стали последней командой, которая получила путёвку во второй раунд плей-офф.

В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с "Бостон Селтикс".

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