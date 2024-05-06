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Кливленд впервые с сезона 1992/1993 выиграл серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса

Баскетбол

Команда сумела преодолеть стартовый этап

Кливленд впервые с сезона 1992/1993 выиграл серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Кливленд Кавальерс" выиграла первую серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса начиная с сезона-1992/1993.

Последний раз "Кливленд" побеждал в плей-офф в 2018-м, когда за команду ещё выступал Джеймс.

Напомним, вчера, 5 мая, на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Орландо Мэджик". Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев.

В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с "Бостон Селтикс".

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