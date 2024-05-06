Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кливленд впервые с сезона 1992/1993 выиграл серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса
Команда сумела преодолеть стартовый этап
Команда "Кливленд Кавальерс" выиграла первую серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса начиная с сезона-1992/1993.
Последний раз "Кливленд" побеждал в плей-офф в 2018-м, когда за команду ещё выступал Джеймс.
Напомним, вчера, 5 мая, на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" в Кливленде завершился седьмой матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между "Кливленд Кавальерс" и "Орландо Мэджик". Счёт встречи 106:94 в пользу хозяев.
В 1/2 финала Восточной конференции Кливленд встретится с "Бостон Селтикс".
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- НБА. Бостон Михайлюка вышел в следующи раунд плей-офф, Даллас уверенно обыграл Клипперс
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО