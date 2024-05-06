Джейсон Кидд продлил контракт с Далласом

Главный тренер "Даллас Маверикс" Джейсон Кидд продлил контракт с командой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Сообщается, что стороны заключили новое соглашение сроком на несколько лет.

Кидд работает в "Маверикс" с 2021 года. Напомним, "Даллас" победил "Лос-Анджелес Клипперс" в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (4-2) и в следующем раунде сыграет с клубом "Оклахома-Сити Тандер".

Ранее сообщалось, что Джейсон, наряду с Тайроном Лю из "Клипперс" и бывшим игроком НБА Джей Джей Редиком, является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс".