  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джейсон Кидд продлил контракт с Далласом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джейсон Кидд продлил контракт с Далласом

Баскетбол

Стороны заключили новое соглашение

Джейсон Кидд продлил контракт с Далласом

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Даллас Маверикс" Джейсон Кидд продлил контракт с командой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Сообщается, что стороны заключили новое соглашение сроком на несколько лет.

Кидд работает в "Маверикс" с 2021 года. Напомним, "Даллас" победил "Лос-Анджелес Клипперс" в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (4-2) и в следующем раунде сыграет с клубом "Оклахома-Сити Тандер".

Ранее сообщалось, что Джейсон, наряду с Тайроном Лю из "Клипперс" и бывшим игроком НБА Джей Джей Редиком, является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс".

По теме
yellow-arrow
Кливленд впервые с сезона 1992/1993 выиграл серию плей-офф НБА без Леброна Джеймса
yellow-arrow
Кливленд стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НБА
yellow-arrow
НБА. Плей-офф. Миннесота выигрывает первый матч в серии против Денвера
Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости