Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейсон Кидд продлил контракт с Далласом
Стороны заключили новое соглашение
фото - Getty Images
Главный тренер "Даллас Маверикс" Джейсон Кидд продлил контракт с командой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Сообщается, что стороны заключили новое соглашение сроком на несколько лет.
Кидд работает в "Маверикс" с 2021 года. Напомним, "Даллас" победил "Лос-Анджелес Клипперс" в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (4-2) и в следующем раунде сыграет с клубом "Оклахома-Сити Тандер".
Ранее сообщалось, что Джейсон, наряду с Тайроном Лю из "Клипперс" и бывшим игроком НБА Джей Джей Редиком, является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс".
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Лейкерс в ближайшее время может объявить об увольнении Дарвина Хэма
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО