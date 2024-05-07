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7-й результат в истории НБА. Защитник Денвера Энтони Эдвардс набрал 500 очков в плей-офф за 17 матчей

Баскетбол

Майкл Джордан добился отметки в пол тысячи очков за 14 матчей

7-й результат в истории НБА. Защитник Денвера Энтони Эдвардс набрал 500 очков в плей-офф за 17 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс достиг отметки в 500 очков в плей-офф НБА. Ему удалось это сделать за 17 игр.

Быстрее Эдвардса 500 очков набирали только шесть баскетболистов в истории: Майкл Джордан (14 матчей), Рик Бэрри, Уилт Чемберлен, Боб Макаду (15), Лука Дончич, Карим Абдул-Джаббар (16).

Напомним, что 7 мая "Денвер Наггетс" сыграл с "Миннесотой Тимбервулвз". Гости одержали победу со счётом 106:80 и увеличили преимущество в серии — 2-0.

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