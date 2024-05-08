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Бостон и Оклахома вышли вперед в серии плей-офф НБА

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Бостон и Оклахома вышли вперед в серии плей-офф НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

8 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча.

В одном из них "Оклахома-Сити Тандер" встречалась с "Даллас Маверикс". Хозяева одержали победу со счётом 117:95 и вышли вперёд в серии 1-0.

В параллельном матче "Бостон Селтикс" разгромил "Кливленд Кавальерс" 120:95 и также вышел вперед в серии.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 19 очками, семью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе "Бостона" стал лёгкий форвард Джейлен Браун, на счету которого 32 очка.

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