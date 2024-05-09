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Никола Йокич признан MVP сезона-2023/2024

Баскетбол

Центровой удостоился этой награды третий раз за последние четыре сезона

Никола Йокич признан MVP сезона-2023/2024

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой и лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич получил награду "Самого ценного игрока" сезона-2023/2024. Отметим, что Йокич в третий раз за последние четыре сезона стал обладателем этой премии.

29-летний сербский центровой вместе с командой занял по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024 второе место в Западной конференции.

В минувшем регулярном сезоне Йокич принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 58,3, трёхочковых — 35,9.

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Никола Йокич
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