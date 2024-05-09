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Нью-Йорк одержал победу и увеличил преимущество в серии с Индианой
Результат четвертьфинального матча плей-офф НБА
фото dailyknicks.com
9 мая в Нью-Йорке состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным "Нью-Йорк Никс" и "Индианой Пэйсерс". Хозяева одержали победу и укрепили преимущество в серии — 2-0.
Следующий матч между командами состоится 11 мая.
НБА. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
Нью-Йорк — Индиана Пэйсерс 130:121
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Индианы" Тайриз Халибёртон. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач.
В составе "Нью-Йорка" отметился разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков, совершил два подбора и отдал пять передач.
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