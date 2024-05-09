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Нью-Йорк одержал победу и увеличил преимущество в серии с Индианой

Баскетбол

Результат четвертьфинального матча плей-офф НБА

Нью-Йорк одержал победу и увеличил преимущество в серии с Индианой

фото dailyknicks.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

9 мая в Нью-Йорке состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным "Нью-Йорк Никс" и "Индианой Пэйсерс". Хозяева одержали победу и укрепили преимущество в серии — 2-0.

Следующий матч между командами состоится 11 мая.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч

Нью-Йорк — Индиана Пэйсерс 130:121

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Индианы" Тайриз Халибёртон. На его счету 34 очка, шесть подборов и девять результативных передач.

В составе "Нью-Йорка" отметился разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков, совершил два подбора и отдал пять передач.

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