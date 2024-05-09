Член Зала славы баскетбола Шакил О`Нил обратился к центровому "Денвер Наггетс" Николе Йокичу во время объявления того, что серб стал обладателем MVP сезона-2023/2024. Шакил напрямую высказался о том, кто заслуживал награды больше, чем Йокич.

"Не люблю портить людям праздники, но я не согласен с этим выбором. Поздравляю, Никола, ты лучший бигмен в лиге. Но, по моему мнению, награду заслуживал Шей Гилджес-Александер, потому что "Оклахома" заняла первое место на Западе.

Я часто оказывался вторым в голосовании на MVP. Ты работаешь целый сезон, а потом понимаешь, что надо начинать заново, чтобы выиграть эту награду.

Йокич, поздравляю с наградой, но хочу сказать тебе прямо в лицо — эту награду заслуживал именно Шей", — заявил О`Нил в эфире NBA on TNT.