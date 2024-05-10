Финикс Санз уволил главного тренера команды Фрэнка Фогеля

"Финикс Санз" уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По данным Войнаровски, руководство "Финикса" будет всерьёз рассматривать кандидатуру Майка Буденхольцера в качестве сменщика Фогеля.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс" встречался с клубом "Миннесота Тимбервулвз" и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии).

По итогам регулярного чемпионата нынешнего года команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.