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Финикс Санз уволил главного тренера команды Фрэнка Фогеля

Баскетбол

Команда ищет кандидатуру на замену Фогеля

Финикс Санз уволил главного тренера команды Фрэнка Фогеля

Фото: eurohoops.net

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Финикс Санз" уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По данным Войнаровски, руководство "Финикса" будет всерьёз рассматривать кандидатуру Майка Буденхольцера в качестве сменщика Фогеля.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс" встречался с клубом "Миннесота Тимбервулвз" и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии).

По итогам регулярного чемпионата нынешнего года команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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