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Финикс Санз уволил главного тренера команды Фрэнка Фогеля
Команда ищет кандидатуру на замену Фогеля
Фото: eurohoops.net
"Финикс Санз" уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.
По данным Войнаровски, руководство "Финикса" будет всерьёз рассматривать кандидатуру Майка Буденхольцера в качестве сменщика Фогеля.
Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс" встречался с клубом "Миннесота Тимбервулвз" и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии).
По итогам регулярного чемпионата нынешнего года команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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