Бостон Михайлюка уступил Кливленду, Дончич помог Далласу переиграть Оклахому

Сегодня, 10 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча.

В одном из них "Бостон Селтикс" принимал "Кливленд Кавальерс" встреча завершилась победой гостей со счетом 94:118.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче, где сыграл 4:28 минуты, не набрал ни одного очка, а отметился лишь 1 подбором.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА. 10 мая

"Бостон Селтикс" — "Кливленд Кавальерс" — 94:118.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Даллас Маверикс" — 110:119.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. На его счету 33 очка, 12 подборов и восемь результативных передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего "Далласа" Луку Дончича. Он набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.