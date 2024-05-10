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Бостон Михайлюка уступил Кливленду, Дончич помог Далласу переиграть Оклахому
Результаты матчей плей-офф
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Сегодня, 10 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча.
В одном из них "Бостон Селтикс" принимал "Кливленд Кавальерс" встреча завершилась победой гостей со счетом 94:118.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче, где сыграл 4:28 минуты, не набрал ни одного очка, а отметился лишь 1 подбором.
Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА. 10 мая
"Бостон Селтикс" — "Кливленд Кавальерс" — 94:118.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Даллас Маверикс" — 110:119.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. На его счету 33 очка, 12 подборов и восемь результативных передач.
Также стоит упомянуть разыгрывающего "Далласа" Луку Дончича. Он набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.
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